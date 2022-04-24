Мбаппе высказался об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом»

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился с журналистами своим мнением об уходе фанатов с трибун на матче с «Лансом».

Килиан сказал, что он не расстроен этим событием, так как большая часть болельщиков всё же осталась на трибунах и отпраздновала вместе с парижской командой чемпионский титул. Мбаппе отметил, что он наслаждался моментом, а если некоторые фанаты не хотят праздновать чемпионство, то это их дело.

Напомним, что активные болельщики парижского клуба ещё до финального свистка покинули трибуны в знак протеста. «ПСЖ» в матче с «Лансом» оформил досрочный чемпионский титул.