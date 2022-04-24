Доннарумма не собирается покидать «ПСЖ»

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не собирается в летнее трансферное окно менять клубную прописку.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний итальянский голкипер точно останется в парижском клубе, а вот опытный костариканский вратарь Кейлор Навас, скорее всего, будет вынужден искать себе новую команду. Напомним, что Доннарумма перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Милана» на правах свободного агента.

В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провёл во французской лиге 15 поединков, в четырёх из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.