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Чемпионат Франции. 1 лига

Доннарумма не собирается покидать «ПСЖ»

24 Апреля 2022 • 09:46 Комментировать

Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма не собирается в летнее трансферное окно менять клубную прописку.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 23-летний итальянский голкипер точно останется в парижском клубе, а вот опытный костариканский вратарь Кейлор Навас, скорее всего, будет вынужден искать себе новую команду. Напомним, что Доннарумма перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Милана» на правах свободного агента.

В этом сезоне Джанлуиджи Доннарумма провёл во французской лиге 15 поединков, в четырёх из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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