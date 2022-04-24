Верратти стал рекордсменом Лиги 1

Итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти вместе с парижским клубом в восьмой раз выиграл чемпионский титул во французской Лиге 1.

29-летний итальянский футболист выиграл восьмое чемпионство и стал рекордсменом французского чемпионата по количеству титулов. Стоит отметить, что до этого никто из игроков не выигрывал Лигу 1 больше семи раз. Напомним, что Верратти выступает за парижский клуб с сезона 2012/2013.

В этом сезоне Марко Верратти провёл во французской лиге 20 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.