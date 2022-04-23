«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в затяжном матче

Как и год назад, «Монако» стремительно прибавил в конце сезона, включившись в борьбу за самые высокие места. В субботу монегаски гостили у бьющегося за выживание «Сент-Этьена», который в итоге так и не смог реально усложнить жизнь сопернику. Третья команда Лиги 1 забила прославленному в прошлом сопернику по два мяча в каждом тайме и победила (4:1). Отдельно отметим болельщиков - любителей пиротехники, из-за проделок которых игра надолго прерывалась. Полузащитник Александр Головин провел на поле 58 минут.
Протокол игры
|Сент-Этьен
|1:4
|Монако
|23'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
|25'Фолланд Кевин (0:2)
|(1:2) Хазри Вахби42'
|61'Колодзейчак Тимоти (1:3)
|77'Боаду Мирон (1:4)
Бернардони Поль•Наде Микаэль•Мангала Эльяким • 72'Колодзейчак Тимоти 66' (Амума Ромен ( 66') •Масон Иван 66' (Юссуф Зейду ( 66') •Камара Махди•Гурна-Дуат Люка 66' (Трауко Мигель ( 66') •Сильва Габриэль 43' (Норден Арно ( 43') •Будебуз Риад•Хазри Вахби 44' 66' (Аушиш Адиль ( 66') •Буанга Денис
Запасные: Сако Бакари•Грин Этьен•Тиуб Сада•Мукуди Ароль
Нюбель Александр•Скардовелли Вандерсон•Дисаси Аксель 86' (Марипан Гильермо ( 86') •Бадьяшиль Бенуа•Кайо Энрике•Фофана Юссуф•Чуамени Орельен 40' 87' (Матазо Элио ( 87') •Желсон Мартиньш 21' 46' (Сидибе Джибриль ( 46' ) • 65'Фолланд Кевин•Головин Александр 59' (Боаду Мирон ( 59') •Бен-Йеддер Виссам 59' (Якобс Исмаил ( 59')
23 апреля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).