«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в затяжном матче

Как и год назад, «Монако» стремительно прибавил в конце сезона, включившись в борьбу за самые высокие места. В субботу монегаски гостили у бьющегося за выживание «Сент-Этьена», который в итоге так и не смог реально усложнить жизнь сопернику. Третья команда Лиги 1 забила прославленному в прошлом сопернику по два мяча в каждом тайме и победила (4:1). Отдельно отметим болельщиков - любителей пиротехники, из-за проделок которых игра надолго прерывалась. Полузащитник Александр Головин провел на поле 58 минут.

Протокол игры