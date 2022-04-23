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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» разгромил «Сент-Этьен» в затяжном матче

23 Апреля 2022 • 22:39 Комментировать
Сент-Этьен
1:4
Монако
окончен

Как и год назад, «Монако» стремительно прибавил в конце сезона, включившись в борьбу за самые высокие места. В субботу монегаски гостили у бьющегося за выживание «Сент-Этьена», который в итоге так и не смог реально усложнить жизнь сопернику. Третья команда Лиги 1 забила прославленному в прошлом сопернику по два мяча в каждом тайме и победила (4:1). Отдельно отметим болельщиков - любителей пиротехники, из-за проделок которых игра надолго прерывалась. Полузащитник Александр Головин провел на поле 58 минут.

Протокол игры

 
Сент-Этьен 1:4Монако
  23'Бен-Йеддер Виссам (0:1)
  25'Фолланд Кевин (0:2)
(1:2) Хазри Вахби42'   
  61'Колодзейчак Тимоти (1:3)
  77'Боаду Мирон (1:4)
Бернардони ПольНаде МикаэльМангала Эльяким   72'Колодзейчак Тимоти  66' (Амума Ромен (  66') Масон Иван  66' (Юссуф Зейду (  66') Камара МахдиГурна-Дуат Люка  66' (Трауко Мигель (  66') Сильва Габриэль  43' (Норден Арно (  43') Будебуз РиадХазри Вахби   44'  66' (Аушиш Адиль (  66') Буанга Денис
Запасные: Сако БакариГрин ЭтьенТиуб СадаМукуди Ароль
Нюбель АлександрСкардовелли ВандерсонДисаси Аксель  86' (Марипан Гильермо (  86') Бадьяшиль БенуаКайо ЭнрикеФофана ЮссуфЧуамени Орельен   40'  87' (Матазо Элио (  87') Желсон Мартиньш   21'  46' (Сидибе Джибриль (  46'   65') Фолланд КевинГоловин Александр  59' (Боаду Мирон (  59') Бен-Йеддер Виссам  59' (Якобс Исмаил (  59')
Запасные: Манноне ВитоАгилар РубенЛукас ЖанДиоп СофьянАклиоче Махнес
23 апреля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сент-Этьен
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окончен Лион 5:2 Монпелье 1.35 5.60 7.90
окончен Сент-Этьен 1:4 Монако 4.60 3.90 1.75
Идет 77 минута ПСЖ 1:0 Ланс 1.36 5.60 7.80
24.04  14:00 Ренн ... Лорьян 1.48 4.70 6.60
24.04  16:00 Клермон ... Анже 2.27 3.35 3.35
24.04  16:00 Мец ... Брест 2.85 3.45 2.48
24.04  16:00 Ницца ... Труа 1.64 4.00 5.40
24.04  16:00 Нант ... Бордо 1.77 3.90 4.60
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.09 3.55 3.60
24.04  21:45 Реймс ... Марсель 3.85 3.40 2.06
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