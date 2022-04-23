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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»

23 Апреля 2022 • 19:57 Комментировать
Лион
5:2
Монпелье
окончен

В 34-м туре Лиги 1 ведущий борьбу за еврокубки «Лион» встречался с «Монпелье». «Ткачи» выигрывали в первом тайме с запасом в два мяча, но все потеряли на 45-й минуте. Впрочем, после перерыва «Лион» забил еще трижды и победил со счетом 5:2. В активе Уссема Ауа дубль.

Лионцы настигли идущий на седьмом месте «Ланс», его соперник - 11-й.

Протокол игры  
Лион 5:2Монпелье
(1:0) Дембеле Мусса II26'   
(2:0) Мендес Тьяго43'   
  45'Саванье Тежи (2:2)
  45'Вахи Элю (2:1)
(3:2) Ауа Уссем64'   
(4:2) Экамби Карл Токо68'   
(5:2) Ауа Уссем90'   
Поллерсбек ЮлианГюсто Мало   89'Да Сильва Дамьен  36' (Боатенг Жером (  36'   75') Люкеба КастеллоМилагрес ЭнрикеАуа УссемМендес ТьягоПакета Лукас  85' (Рен-Аделед Жефф (  85') Тете  65' (Баркола Бредли (  65') Дембеле Мусса IIЭкамби Карл Токо
Запасные: Эмерсон ПалмиериБоннви КейнКадевере ТиноЛомами Ирвин
Омлин ЙонасСуке Арно  85' (Джоаккини Николас (  85') Ойонго Амбруаз   28'  75' (Леруа Лео (  75') Сахо МамадуКоцца Николя   42'Шотар Жорис  75' (Эстев Максим (  75') Ферри ЖорданЖермен Валер  66' (Мавидиди Стефи (  66') Саванье ТежиКабелла Реми  75' (Молле Флоран (  75') Вахи Элю
Запасные: Тулер МатеусСамбья СаломонДелайе СашаБерто Димитри
23 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Лион 5:2 Монпелье 1.35 5.60 7.90
Идет 18 минута Сент-Этьен 0:0 Монако 4.60 3.90 1.75
23.04  22:00 ПСЖ ... Ланс 1.32 5.70 8.50
24.04  14:00 Ренн ... Лорьян 1.42 4.80 7.50
24.04  16:00 Клермон ... Анже
24.04  16:00 Мец ... Брест 2.90 3.25 2.55
24.04  16:00 Ницца ... Труа 1.62 3.95 5.70
24.04  16:00 Нант ... Бордо 1.80 3.70 4.50
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.30 3.30 3.25
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