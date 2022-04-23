«Лион» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»

В 34-м туре Лиги 1 ведущий борьбу за еврокубки «Лион» встречался с «Монпелье». «Ткачи» выигрывали в первом тайме с запасом в два мяча, но все потеряли на 45-й минуте. Впрочем, после перерыва «Лион» забил еще трижды и победил со счетом 5:2. В активе Уссема Ауа дубль.
Лионцы настигли идущий на седьмом месте «Ланс», его соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Дембеле Мусса II26'
|(2:0) Мендес Тьяго43'
|45'Саванье Тежи (2:2)
|45'Вахи Элю (2:1)
|(3:2) Ауа Уссем64'
|(4:2) Экамби Карл Токо68'
|(5:2) Ауа Уссем90'
Поллерсбек Юлиан•Гюсто Мало • 89'Да Сильва Дамьен 36' (Боатенг Жером ( 36' ) • 75'Люкеба Кастелло•Милагрес Энрике•Ауа Уссем•Мендес Тьяго•Пакета Лукас 85' (Рен-Аделед Жефф ( 85') •Тете 65' (Баркола Бредли ( 65') •Дембеле Мусса II•Экамби Карл Токо
Запасные: Эмерсон Палмиери•Боннви Кейн•Кадевере Тино•Ломами Ирвин
Омлин Йонас•Суке Арно 85' (Джоаккини Николас ( 85') •Ойонго Амбруаз 28' 75' (Леруа Лео ( 75') •Сахо Мамаду•Коцца Николя • 42'Шотар Жорис 75' (Эстев Максим ( 75') •Ферри Жордан•Жермен Валер 66' (Мавидиди Стефи ( 66') •Саванье Тежи•Кабелла Реми 75' (Молле Флоран ( 75') •Вахи Элю
Запасные: Тулер Матеус•Самбья Саломон•Делайе Саша•Берто Димитри
23 апреля. Стадион "Гроупама Арена".