«Лион» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»

В 34-м туре Лиги 1 ведущий борьбу за еврокубки «Лион» встречался с «Монпелье». «Ткачи» выигрывали в первом тайме с запасом в два мяча, но все потеряли на 45-й минуте. Впрочем, после перерыва «Лион» забил еще трижды и победил со счетом 5:2. В активе Уссема Ауа дубль.

Лионцы настигли идущий на седьмом месте «Ланс», его соперник - 11-й.