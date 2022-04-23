Испанский полузащитник Сеск Фабрегас возвращается на поле после 219 дней отсутствия - он включен в заявку «Монако» на очередной матч чемпионата Франции. В последний раз Фабрегас появлялся на поле 16 сентября в матче Лиги Европы против австрийского «Граца».

После этого Фабрегас заболел коронавирусом, затем у него случились рецидивы старых травм - в общем, сезон для 34-летнего игрока не заладился, и в чемпионате Франции он сыграл только в двух матчах.

Встреча между «Сент-Этьеном» и «Монако» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.