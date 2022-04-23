Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Фабрегас возвращается на поле после 219 дней отсутствия

23 Апреля 2022 • 19:42 Комментировать
Сент-Этьен
0:0
Монако
4.60 3.90 1.75
1-й тайм

Испанский полузащитник Сеск Фабрегас возвращается на поле после 219 дней отсутствия - он включен в заявку «Монако» на очередной матч чемпионата Франции. В последний раз Фабрегас появлялся на поле 16 сентября в матче Лиги Европы против австрийского «Граца».

После этого Фабрегас заболел коронавирусом, затем у него случились рецидивы старых травм - в общем, сезон для 34-летнего игрока не заладился, и в чемпионате Франции он сыграл только в двух матчах.

Встреча между «Сент-Этьеном» и «Монако» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Сеск Фабрегас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕНТ-ЭТЬЕН МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лион 5:2 Монпелье 1.35 5.60 7.90
Идет 6 минута Сент-Этьен 0:0 Монако 4.60 3.90 1.75
23.04  22:00 ПСЖ ... Ланс 1.36 5.60 7.80
24.04  14:00 Ренн ... Лорьян 1.48 4.70 6.60
24.04  16:00 Клермон ... Анже 2.27 3.35 3.35
24.04  16:00 Мец ... Брест 2.85 3.45 2.48
24.04  16:00 Ницца ... Труа 1.64 4.00 5.40
24.04  16:00 Нант ... Бордо 1.77 3.90 4.60
24.04  18:05 Лилль ... Страсбург 2.09 3.55 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Апреля
19:57 · Франция. Лига 1
«Лион» забил 5 мячей в ворота «Монпелье»
19:42 · Франция. Лига 1
Фабрегас возвращается на поле после 219 дней отсутствия
19:31 · Франция. Лига 1
«Сент-Этьен» — «Монако»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
14:53 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет купить Мареза на замену ди Марии 1
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поборется с «ПСЖ» за Мареза
10:59 · Франция. Лига 1
Мбаппе обдумывает предложение «ПСЖ»
09:31 · Испания. Ла Лига
Семья Мбаппе на следующей неделе отправится в Испанию, чтобы провести переговоры с «Реалом» 2
08:38 · Франция. Лига 1
Почеттино: Возьму с собой Мбаппе в отпуск
00:51 · Италия. Серия А
Икарди хочет вернуться в Серию А 1
22 Апреля
21:11 · Франция. Лига 1
Головин попал в заявку на матч против «Сент-Этьена»
18:48 · Англия. Премьер-лига
Конте мечтает работать в «ПСЖ» 2
18:46 · Франция. Лига 1
Икарди летом покинет «ПСЖ» 1
16:58 · Италия. Серия А
«Ювентус», «Барселона», «Атлетико» и «Бенфика» заинтересованы в ди Марии
15:43 · Франция. Лига 1
Почеттино обсудил с Навасом его будущее в «ПСЖ» 2
13:15 · Франция. Лига 1
Почеттино: Выиграть Лигу 1 очень сложно 1
Все новости
Рекомендуем