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Галлас о Мбаппе: Только Месси и Роналду так играли в этом возрасте

23 Апреля 2022 • 13:47 Комментировать

Известный французский экс-защитник Вильям Галлас высказался по поводу игры звёздного форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Галлас сказал, что Мбаппе показывает невероятную игру, ведь только Лионель Месси и Криштиану Роналду так играли в этом возрасте. Экс-защитник отметил, что «Золотой мяч» в этом году будут вручать кому-то из троицы Бензема-Левандовски-Мбаппе. Галлас добавил, что считает Килиана лучшим футболистом мира на данный момент.

В этом сезоне 23-летний Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 30 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильям Галлас Килиан Мбаппе
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