Мбаппе обдумывает предложение «ПСЖ»

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе всерьёз обдумывает предложение парижской команды по новому контракту.

По информации Goal.com, у 23-летнего французского футболиста возникли разногласия с мадридским «Реалом», куда форвард хотел перебраться этим летом. Если верить источнику, то сейчас Килиан всерьёз рассматривает предложение боссов «ПСЖ», которые готовы платить игроку по новому контракту больше 50 миллионов евро в год.

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами.