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Почеттино: Возьму с собой Мбаппе в отпуск

23 Апреля 2022 • 08:38 Комментировать

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам, что очень хочет, чтобы форвард Килиан Мбаппе остался в парижском клубе.

Почеттино сказал, что он, как и все остальные представители «ПСЖ», хочет видеть Мбаппе в команде в следующем сезоне. Маурисио отшутился, что он хотел бы всегда видеть Килиана рядом с собой и готов ради этого взять его с собой в отпуск, если это поможет удержать форварда в парижском клубе.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе станет свободным агентом. В этом сезоне форвард провёл во французской лиге 30 матчей, в которых отметился 22 голами и 14 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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