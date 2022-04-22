Головин попал в заявку на матч против «Сент-Этьена»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сможет помочь своей команде в матче 34-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».

Матч «Сент-Этьен» состоится завтра, 23 апреля на стадионе «Жоффруа Гишар». Начало встречи – в 20:00 мск.

25-летний Головин провел в составе «Монако» 22 матча в текущем сезоне Лиги 1, он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. В прошлом туре Головин благодаря голу в конце первого тайма принес победу монегаскам в ответственной игре с «Ниццей».

«Монако» подошел к этому матчу, имея в активе 56 очков. Монегаски располагаются на пятом месте и ведут борьбу за еврокубки. «Сент-Этьен» сражается за то, чтобы остаться Лиге 1.