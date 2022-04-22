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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин попал в заявку на матч против «Сент-Этьена»

22 Апреля 2022 • 21:11 Комментировать
Сент-Этьен
...
Монако
4.40 3.90 1.78
Через 21 ч. 5 мин.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сможет помочь своей команде в матче 34-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».

Матч «Сент-Этьен» состоится завтра, 23 апреля на стадионе «Жоффруа Гишар». Начало встречи – в 20:00 мск.

25-летний Головин провел в составе «Монако» 22 матча в текущем сезоне Лиги 1, он забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. В прошлом туре Головин благодаря голу в конце первого тайма принес победу монегаскам в ответственной игре с «Ниццей».

«Монако» подошел к этому матчу, имея в активе 56 очков. Монегаски располагаются на пятом месте и ведут борьбу за еврокубки. «Сент-Этьен» сражается за то, чтобы остаться Лиге 1.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Сент-Этьен Лига 1 Александр Головин
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23.04  18:00 Лион ... Монпелье 1.43 5.20 6.80
23.04  20:00 Сент-Этьен ... Монако 4.30 3.85 1.83
23.04  22:00 ПСЖ ... Ланс 1.36 5.60 7.80
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