Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Икарди летом покинет «ПСЖ»

22 Апреля 2022 • 18:46 Комментировать
Сент-Этьен
...
Монако
4.40 3.90 1.78
23.04 20:00

Руководство «ПСЖ» уведомило аргентинского форварда Мауро Икарди о том, что клуб не рассчитывает на футболиста и он может начинать поиски нового клуба, об этом сообщил Le Parisien.

29-летний форвард стал игроком «ПСЖ» летом 2020 года. Он перешел из «Интера» за 60 млн евро. С тех пор он сыграл за парижан 64 матча в чемпионате Франции, забил 23 гола и отдал 7 результативных передач.

В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах за «ПСЖ», в которых забил 5 мячей.

Трансферная стоимость аргентинца согласно порталу Transfermarkt составляет 28 млн евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Лига 1 Мауро Икарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕНТ-ЭТЬЕН МОНАКО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
23.04  18:00 Лион ... Монпелье 1.43 5.20 6.80
23.04  20:00 Сент-Этьен ... Монако 4.30 3.85 1.83
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
18:48 · Англия. Премьер-лига
Конте мечтает работать в «ПСЖ»
18:46 · Франция. Лига 1
Икарди летом покинет «ПСЖ»
16:58 · Италия. Серия А
«Ювентус», «Барселона», «Атлетико» и «Бенфика» заинтересованы в ди Марии
15:43 · Франция. Лига 1
Почеттино обсудил с Навасом его будущее в «ПСЖ» 2
13:15 · Франция. Лига 1
Почеттино: Выиграть Лигу 1 очень сложно 1
12:44 · Испания. Ла Лига
Мбаппе запросил у «Реала» дополнительные 100 млн евро 5
08:49 · Франция. Лига 1
Месси сможет сыграть в следующем матче «ПСЖ» в Лиге 1
21 Апреля
23:50 · Испания. Ла Лига
Дембеле достиг предварительной договорённости с «ПСЖ»
23:22 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» расстанется с Навасом или Доннаруммой
21:31 · Испания. Ла Лига
Роберто Карлос предсказал переход Мбаппе в мадридский «Реал»
21:01 · Италия. Серия А
«Ювентус» связался с представителями Ди Марии
20:30 · Англия. Премьер-лига
Джеррард посетил матч «Марселя» ради потенциального новичка «Астон Виллы»
20:25 · Франция. Лига 1
Мать Мбаппе отправилась в Катар 1
19:51 · Франция. Лига 1
«Марсель» - лидер Европы по количеству забитых с пенальти голов
18:31 · Франция. Кубок
Впервые в истории финал французского Кубка рассудит женщина
Все новости
Рекомендуем