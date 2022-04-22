Икарди летом покинет «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» уведомило аргентинского форварда Мауро Икарди о том, что клуб не рассчитывает на футболиста и он может начинать поиски нового клуба, об этом сообщил Le Parisien.

29-летний форвард стал игроком «ПСЖ» летом 2020 года. Он перешел из «Интера» за 60 млн евро. С тех пор он сыграл за парижан 64 матча в чемпионате Франции, забил 23 гола и отдал 7 результативных передач.

В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах за «ПСЖ», в которых забил 5 мячей.

Трансферная стоимость аргентинца согласно порталу Transfermarkt составляет 28 млн евро.