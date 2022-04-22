Почеттино: Выиграть Лигу 1 очень сложно

Аргентинский наставник «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал журналистам, что победить во французском чемпионате не так уж и просто.

Почеттино сказал, что в национальном чемпионате нужно показывать стабильно высокой уровень весь год, чего нельзя сказать о Лиге чемпионов, где многое решают буквально несколько матчей. Маурисио отметил, что занять первое место в Лиге 1 очень сложно, но почётно.

Напомним, что на данный момент парижская команда под шефством Маурисио Почеттино уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1. «ПСЖ» на 15 очков опережает ближайшего конкурента в лице «Марселя».