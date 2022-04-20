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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин заявил, что «Монако» будет бороться за шанс попасть в Лигу чемпионов

20 Апреля 2022 • 23:23 Комментировать
Монако
1:0
Ницца
окончен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, заявил, что его команда намерена биться за место в Лиге чемпионов.

«Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

В матче 33-го тура чемпионата Франции 25-летний полузащитник принес победу «Монако» в игре над «Ниццей» (1:0). Головин в нынешнем сезоне сыграл 22 матча в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Монако» благодаря победе над «Ниццей» позволила команде подняться на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. В следующем туре монегаски на выезде сыграют против аутсайдера чемпионата «Сент-Этьена».


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ницца Лига 1 Александр Головин
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окончен Монако 1:0 Ницца 1.80 3.80 4.40
окончен Труа 0:1 Клермон
окончен Бордо 2:2 Сент-Этьен 2.45 3.35 2.95
окончен Анже 0:3 ПСЖ 6.20 4.60 1.50
окончен Ланс 2:0 Монпелье 1.67 3.90 5.20
окончен Брест 2:1 Лион 4.30 4.05 1.75
окончен Марсель 3:2 Нант 1.57 4.10 6.10
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