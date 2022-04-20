Головин заявил, что «Монако» будет бороться за шанс попасть в Лигу чемпионов

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, заявил, что его команда намерена биться за место в Лиге чемпионов.

«Будем бороться, делать все возможное для этого, цепляться за любой шанс. Впереди еще есть матчи, нужно выигрывать», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс».

В матче 33-го тура чемпионата Франции 25-летний полузащитник принес победу «Монако» в игре над «Ниццей» (1:0). Головин в нынешнем сезоне сыграл 22 матча в чемпионате Франции, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«Монако» благодаря победе над «Ниццей» позволила команде подняться на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. В следующем туре монегаски на выезде сыграют против аутсайдера чемпионата «Сент-Этьена».