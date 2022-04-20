Головин открыл счёт в важном матче против «Ниццы»

Российский нападающий Александр Головин открыл счет в стартовом матче 33-го тура французского чемпионата. Это случилось в добавленное арбитром время первого тайма. Головин успешно отозвался на прострел другого имевшего отношение к России игрока - Вандерсона.

Вратарь «Ниццы» не удержал мяч, и Головин добил его в пустой створ ворот. В результате «Монако» отправился в раздевалку с заслуженным преимуществом. Для Головина это был третий мяч в сезоне - ранее он поражал ворота «Бордо» и все той же «Ниццы» в первом круге.

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