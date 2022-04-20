Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч против «Ниццы»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начнет матч 33-го тура против «Ниццы» в основном составе.

В сезоне-2021/22 25-летний Головин сыграл за монегасков 34 матча во всех турнирах, он смог поразить ворота соперников 3 раза и отдал 8 голевых передач.

«Монако» подошел к этому матчу, имея в активе 53 очка. Команда занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1 и борется за попадание в еврокубки. «Ницца» с 54 очками располагается на четвертой строчке.

Встреча «Монако» - «Ницца» состоится сегодня, 20 апреля на стадионе «Луи II», начало – в 20:00 мск.