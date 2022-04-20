Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Бенфику»

Опытный аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария может этим летом перебраться в лиссабонскую «Бенфику».

По информации журналиста Педро Алмейды, 34-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов португальской команды, за которую Анхель уже выступал с 2007 по 2010 год. Напомним, что действующее соглашение ди Марии с «ПСЖ» рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил три мяча и сделал три ассиста.