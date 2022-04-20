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Полузащитник «ПСЖ» может перейти в «Бенфику»

20 Апреля 2022 • 12:02 Комментировать

Опытный аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель ди Мария может этим летом перебраться в лиссабонскую «Бенфику».

По информации журналиста Педро Алмейды, 34-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов португальской команды, за которую Анхель уже выступал с 2007 по 2010 год. Напомним, что действующее соглашение ди Марии с «ПСЖ» рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Анхель ди Мария провёл во французском чемпионате в составе «ПСЖ» 20 матчей, в которых забил три мяча и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Анхель Ди Мария
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