«ПСЖ» хочет сохранить Симонса

«ПСЖ» планирует продлить контракт с 18-летним полузащитником Хави Симонсом, сообщает журналист Экрем Конур.

Напомним, молодой голландец является воспитанником «Барселоны», а за «ПСЖ» выступает с 2019 года. Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен вернуть Симонса по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне футболист провёл за французский клуб семь матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей в игре Кубка страны.

Контракт Симонса с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 3 миллиона евро.