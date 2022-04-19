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Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» хочет сохранить Симонса

19 Апреля 2022 • 12:56 Комментировать
Лорьян
...
Метц
20.04 20:00

«ПСЖ» планирует продлить контракт с 18-летним полузащитником Хави Симонсом, сообщает журналист Экрем Конур.

Напомним, молодой голландец является воспитанником «Барселоны», а за «ПСЖ» выступает с 2019 года. Ранее сообщалось, что каталонский клуб намерен вернуть Симонса по окончании нынешнего сезона.

В текущем сезоне футболист провёл за французский клуб семь матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей в игре Кубка страны.

Контракт Симонса с «ПСЖ» истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего полузащитника в 3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Симонс
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ЛОРЬЯН МЕТЦ
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