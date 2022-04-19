Экс-игрой сборной Франции: Месси знал, как приспособиться к игре Мбаппе

Экс-футболист сборной Франции Людовик Жюли высказался по поводу игры звёздного аргентинского форварда Лионеля Месси в «ПСЖ».

Жюли сказал, что Месси явно изменил свой стиль игры, так как в физическом плане аргентинец сильно сдал. Людовик отметил, что форвард знал, как приспособиться к игре Килиана Мбаппе, который сейчас является лучшим футболистом «ПСЖ».

Напомним, что Лионель Месси провёл в этом сезоне во французской лиге 21 встречу. Звёздный нападающий отметился тремя забитыми мячами и десятью ассистами.