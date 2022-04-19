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Чемпионат Франции. 1 лига

Салиба может остаться во Франции

19 Апреля 2022 • 09:49 Комментировать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета пока не решил, хочет ли он видеть в команде защитника Вильяма Салиба, выступающего в этом сезоне за «Марсель». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер «пушкарей» не уверен, что француз готов к АПЛ.

Салиба перешёл в «Арсенал» в 2019 году из «Сент-Этьена» за €30 млн, но так и не провёл ни единого матча за лондонцев. За три года он съездил в три аренды, где неплохо себя показывал. В текущем сезоне, выступая за «Марсель», Салиба добился вызова в сборную Франции.

Контракт 21-летнего футболиста с «Арсеналом» истекает в 2024 году, так что клуб уже начал получать трансферные предложения. «Марсель» готов отдать за игрока более €32 млн, но лондонцы хочет не менее €42 млн.

В текущем сезоне Салиба провёл за «олимпийцев» 45 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Цена игрока на Transfermarkt составляет €24 млн.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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