Неймар: Я устал от бывших футболистов, которые несут всякую чушь

Звёздный форвард «ПСЖ» Неймар высказался по поводу экс-игрока «Ливерпуля» Фабио Аурелио, который недавно раскритиковал форварда.

Неймар заявил, что он очень сильно устал от всех этих бывших футболистов, которые открывают рот только для того, чтобы говорить всякую чушь. Бразилец отметил, что не против критики, но лить такое дерьмо нельзя.

Напомним, что Аурелио в недавнем интервью раскритиковал бразильского форварда за то, что тот не сумел выиграть чемпионат мира вместе со своей национальной командой и так и не смог выиграть «Золотой мяч».