Хакими: «Приятно играть рядом с Мбаппе»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими поделился с журналистами своим мнением о нападающем Килиане Мбаппе.

«С таким игроком легко играть. Отдать ему мяч, зная, что он изменит ситуацию. То, что он может забить один, два или три гола, решает судьбу игры, он это не раз делал в этом сезоне. Мне приятно, что он рядом со мной. Он один из лучших игроков в мире и, прежде всего, он мой друг», - сказал Хакими.

Он добавил, что ему было просто найти общий язык со звездным французским нападающим.

«Это произошло спонтанно с тех пор, как я приехал сюда. Когда ты встречаешь кого-то вроде него, того же возраста, что и ты, тот же тип личности, того же характера - все течет естественно», - сказал защитник парижского клуба.