Салиба: «Ещё не решил по поводу своего будущего»

Защитник «Марселя» Вильям Салиба пообщался с журналистами по поводу возможных вариантов продолжения карьеры.

«Не буду скрывать, что я очень счастлив в Марселе. Я развился, я прошел рубеж. Я перешел в сборную Франции благодаря «Марселю», здесь проще в нее попасть», - сказал Салиба.

Футболист не стал отрицать того, что хотел бы остаться на юге Франции, но дал понять что не все зависит от него. На данный момент Салиба находится в «Марселе» на правах аренды из лондонского «Арсенала».

«Посмотрим в мае или июне в зависимости от переговоров. Прямо сейчас я не знаю, что меня ждет в будущем», - сказал Салиба.