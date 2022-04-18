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Чемпионат Франции. 1 лига

Бос останется тренером «Лиона»

18 Апреля 2022 • 08:54 Комментировать

Голландский наставник «Лиона» Петер Бос останется главным тренером французской команды и в следующем сезоне.

По информации L'Equipe, руководители «Лиона» решили оставить голландского специалиста на посту главного тренера. Напомним, что во французском клубе 58-летний наставник работает с прошлого лета. На данный момент «ткачи» под шефством Боса занимают восьмую строчку в турнирной таблице французского чемпионата.

Недавно «Лион» вылетел из четвертьфинала Лиги Европы, где «ткачи» по сумме двух матчей проиграли английскому «Вест Хэму».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Лига 1 Петер Бос
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