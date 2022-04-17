Февр забил быстрейший гол после перерыва в Лиге 1 в 21-м веке

В матче тридцать второго тура французского чемпионата «Лион» забил шесть мячей «Бордо». Три из низ были проведены еще до перерыва, четвертый же влетел в ворота жирондинцев на десятой секунде второго тайма. Его записал на свой счет Ромен Февр, для которого этого гол стал третьим в сезоне. Забитый им уже на десятой секунде мяч стал рекордно быстрым в высшей лиге французского чемпионата в двадцать первом веке.

Что до «Бордо», то пропустив после 32-х туров 77 мячей, команда уступает по этому показателю лишь «Ред Стару» в сезоне 1965-1966, который пропустил 82 гола.