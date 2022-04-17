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Чемпионат Франции. 1 лига

Февр забил быстрейший гол после перерыва в Лиге 1 в 21-м веке

17 Апреля 2022 • 23:23 Комментировать
Лион
6:1
Бордо
окончен

В матче тридцать второго тура французского чемпионата «Лион» забил шесть мячей «Бордо». Три из низ были проведены еще до перерыва, четвертый же влетел в ворота жирондинцев на десятой секунде второго тайма. Его записал на свой счет Ромен Февр, для которого этого гол стал третьим в сезоне. Забитый им уже на десятой секунде мяч стал рекордно быстрым в высшей лиге французского чемпионата в двадцать первом веке.

Что до «Бордо», то пропустив после 32-х туров 77 мячей, команда уступает по этому показателю лишь «Ред Стару» в сезоне 1965-1966, который пропустил 82 гола.

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Лион Ромен Февр
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окончен Лион 6:1 Бордо 1.35 5.20 8.50
окончен ПСЖ 2:1 Марсель 1.40 5.20 7.40
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