«ПСЖ» — основной претендент на трансфер Нуньеса

Руководители «ПСЖ» продолжают поиск замены Килиану Мбаппе. Париж — основной претендент на трансфер форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Французы уже сегодня готовы оформить переход уругвайца за 70 млн евро, о чем пишет издание Fichajes.

Чуть ранее поступала информация о том, что «Бенфика» получила ряд предложений от европейских грандов. Основное требование «орлов» — минимум 50 млн евро за переход.

Контракт между «Бенфикой» и Нуньесом действует до лета 2025 года.

За 37 матчей во всех турнирах текущего розыгрыша Нуньес отличился 32 раза.