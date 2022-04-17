«Шестёрочка»: «Лион» уничтожил «Бордо»

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Лион» на своём поле разгромил «Бордо», забив в ворота «жирондинцев» шесть голов.
По дублю на свои счета записали Карл Токо-Экамби и Мусса Дембеле, по одному мячу забили Лукас Пакета и Ромен Февр. Гол престижа за «Бордо» оформил Секу Мара.
Победа позволила «Лиону» прыгнуть на две строчки, разместившись с 49-ю очками на восьмом месте. «Бордо» остался на второй строчке с конца с 26-ю баллами.
Протокол игры
|(1:0) Дембеле Мусса 20'
|(2:0) Экамби Карл Токо27'
|(3:0) Пакета Лукас34'
|(4:0) Февр Ромен46'
|(5:0) Экамби Карл Токо68'
|(6:0) Дембеле Мусса 90'
|85'Мара Секу (5:1)
Поллерсбек Юлиан•Гюсто Мало 65' (Рен-Аделед Жефф ( 65') •Да Сильва Дамьен•Люкеба Кастелло•Милагрес Энрике•Пакета Лукас 65' (Ауа Уссем ( 65') •Мендес Тьяго 84' (Боатенг Жером ( 84') •Февр Ромен 65' (Эмерсон Палмиери ( 65') •Тете 73' (Баркола Бредли ( 73') •Дембеле Мусса II•Экамби Карл Токо
Запасные: Денайер Джейсон•Боннви Кейн
Пуссен Гаэтан•Ахмедходжич Анел•Медиуб Абдель•Мангаш Рикарду•Лакукс Том 73' (Кватенг Энок ( 73') •Онана Жан•Гилавоги Жошуа•Менса Гидеон•Адли Ясин 64' (Уден Реми ( 64') •Хван Ый-Чжо 73' (Мара Секу ( 73') •Ньянг М'Байе 64' (Дилросун Джавайро ( 64')
17 апреля. Стадион "Гроупама Арена".