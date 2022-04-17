«Шестёрочка»: «Лион» уничтожил «Бордо»

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Лион» на своём поле разгромил «Бордо», забив в ворота «жирондинцев» шесть голов.

По дублю на свои счета записали Карл Токо-Экамби и Мусса Дембеле, по одному мячу забили Лукас Пакета и Ромен Февр. Гол престижа за «Бордо» оформил Секу Мара.

Победа позволила «Лиону» прыгнуть на две строчки, разместившись с 49-ю очками на восьмом месте. «Бордо» остался на второй строчке с конца с 26-ю баллами.