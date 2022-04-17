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Чемпионат Франции. 1 лига

«Шестёрочка»: «Лион» уничтожил «Бордо»

17 Апреля 2022 • 19:56 Комментировать
Лион
6:1
Бордо
окончен

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Лион» на своём поле разгромил «Бордо», забив в ворота «жирондинцев» шесть голов.

По дублю на свои счета записали Карл Токо-Экамби и Мусса Дембеле, по одному мячу забили Лукас Пакета и Ромен Февр. Гол престижа за «Бордо» оформил Секу Мара.

Победа позволила «Лиону» прыгнуть на две строчки, разместившись с 49-ю очками на восьмом месте. «Бордо» остался на второй строчке с конца с 26-ю баллами.

Протокол игры  
Лион 6:1Бордо
(1:0) Дембеле Мусса 20'   
(2:0) Экамби Карл Токо27'   
(3:0) Пакета Лукас34'   
(4:0) Февр Ромен46'   
(5:0) Экамби Карл Токо68'   
(6:0) Дембеле Мусса 90' 85'Мара Секу (5:1)
Поллерсбек ЮлианГюсто Мало  65' (Рен-Аделед Жефф (  65') Да Сильва ДамьенЛюкеба КастеллоМилагрес ЭнрикеПакета Лукас  65' (Ауа Уссем (  65') Мендес Тьяго  84' (Боатенг Жером (  84') Февр Ромен  65' (Эмерсон Палмиери (  65') Тете  73' (Баркола Бредли (  73') Дембеле Мусса IIЭкамби Карл Токо
Запасные: Денайер ДжейсонБоннви Кейн
Пуссен ГаэтанАхмедходжич АнелМедиуб АбдельМангаш РикардуЛакукс Том  73' (Кватенг Энок (  73') Онана ЖанГилавоги ЖошуаМенса ГидеонАдли Ясин  64' (Уден Реми (  64') Хван Ый-Чжо  73' (Мара Секу (  73') Ньянг М'Байе  64' (Дилросун Джавайро (  64')
Запасные: Костиль БенуаФрансержио РодригесБриан ДжиммиБайсс ПолКлиджэ Тибо
17 апреля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Ницца 2:1 Лорьян 1.62 4.00 5.60
окончен Метц 1:1 Клермон
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окончен Монпелье 0:0 Реймс 2.25 3.25 3.45
окончен Труа 1:1 Страсбург 4.10 3.30 2.00
окончен Лион 6:1 Бордо 1.35 5.20 8.50
17.04  21:45 ПСЖ ... Марсель 1.49 4.70 6.40
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