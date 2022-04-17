«Страсбург» не смог победить «Труа» в чемпионате Франции

«Страсбург» на выезде не смог победить «Труа» (1:1) в рамках 32-го тура Лиги 1.
В первом тайме гости владели преимуществом, но превратить его в забитый мяч не удавалось. Однако, во втором тайме «Страсбург» все-таки вышел вперед благодаря голу Хабиба Диалло с пенальти.
Но, в конце матча «Труа» навалился на ворота «Страсбурга» и получил право на 11-метровый удар. К точке подошел Флориан Тардье и уверенно пробил мимо вратаря и сравнял счет.
Таким образом, «Страсбург» упустил возможность оторваться от своих преследователей за борьбу за еврокубки и с 53 очками остался на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» набрал 33 очка и находится на 15-м месте. Отставание команды от зоны вылета составляет четыре очка.
Протокол игры
|56'Диалло Хабиб (0:1)
|(1:1) Тардьё Флориан85'
Мулен Жесси•Каборе Исса•Бьянкон Жулиан 82' (Тузгар Йоанн ( 82') •Палмер-Браун Эрик•Коне Юссуф•Конте Абду 74' (Ларуси Яссер ( 74') •Рипар Рено 90' (Шамбос Дилан ( 90') •Тардьё Флориан•Н'Гессан Куаме 74' (Бальде Мама ( 74') •Шавалерин Ксавье•Угбо Ике 82' (Дингом Тристан ( 82' ) 90'
Запасные: Себастьян Рено•Илич Лука•Эль-Хаджам Уалид•Рами Адиль
Селс Матц•Перрен Люка•Ньямси Жерзино•Джику Александр • 44'Каси Антони 78' (Гильберт Фредерик ( 78') •Аолу Жан-Эде 64' (Беллегард Жан-Рикнер ( 64') •Диарра Хабиб 61' 64' (Томассон Адриен ( 64') •Сиссоко Ибраима 64' (Прчич Саньин ( 64') •Льенар Димитри•Гамейро Кевин•Диалло Хабиб 72' (Ажорк Людовик ( 72')
Запасные: Сахи Дион•Кавасима Эйдзи•Ле Маршан Максим•Фила Карол
17 апреля. Стадион "Стад де л'Об".