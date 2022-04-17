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Чемпионат Франции. 1 лига

«Страсбург» не смог победить «Труа» в чемпионате Франции

17 Апреля 2022 • 18:21 Комментировать
Труа
1:1
Страсбург
окончен

«Страсбург» на выезде не смог победить «Труа» (1:1) в рамках 32-го тура Лиги 1.

В первом тайме гости владели преимуществом, но превратить его в забитый мяч не удавалось. Однако, во втором тайме «Страсбург» все-таки вышел вперед благодаря голу Хабиба Диалло с пенальти.

Но, в конце матча «Труа» навалился на ворота «Страсбурга» и получил право на 11-метровый удар. К точке подошел Флориан Тардье и уверенно пробил мимо вратаря и сравнял счет.

Таким образом, «Страсбург» упустил возможность оторваться от своих преследователей за борьбу за еврокубки и с 53 очками остался на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» набрал 33 очка и находится на 15-м месте. Отставание команды от зоны вылета составляет четыре очка.

Протокол игры  
Труа 1:1Страсбург
  56'Диалло Хабиб (0:1)
(1:1) Тардьё Флориан85'   
Мулен ЖессиКаборе ИссаБьянкон Жулиан  82' (Тузгар Йоанн (  82') Палмер-Браун ЭрикКоне ЮссуфКонте Абду  74' (Ларуси Яссер (  74') Рипар Рено  90' (Шамбос Дилан (  90') Тардьё ФлорианН'Гессан Куаме  74' (Бальде Мама (  74') Шавалерин КсавьеУгбо Ике  82' (Дингом Тристан (  82'   90')
Запасные: Себастьян РеноИлич ЛукаЭль-Хаджам УалидРами Адиль
Селс МатцПеррен ЛюкаНьямси ЖерзиноДжику Александр   44'Каси Антони  78' (Гильберт Фредерик (  78') Аолу Жан-Эде  64' (Беллегард Жан-Рикнер (  64') Диарра Хабиб   61'  64' (Томассон Адриен (  64') Сиссоко Ибраима  64' (Прчич Саньин (  64') Льенар ДимитриГамейро КевинДиалло Хабиб  72' (Ажорк Людовик (  72')
Запасные: Сахи ДионКавасима ЭйдзиЛе Маршан МаксимФила Карол
17 апреля. Стадион "Стад де л'Об".

 

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Труа Лига 1 Страсбург
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окончен Ницца 2:1 Лорьян 1.62 4.00 5.60
окончен Метц 1:1 Клермон
окончен Нант 1:1 Анже 1.98 3.40 4.05
окончен Монпелье 0:0 Реймс 2.25 3.25 3.45
окончен Труа 1:1 Страсбург 4.10 3.30 2.00
Идет 45 минута Лион 3:0 Бордо 1.37 5.00 8.60
17.04  21:45 ПСЖ ... Марсель 1.49 4.70 6.40
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Сегодня, 17 Апреля
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