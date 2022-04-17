«Страсбург» не смог победить «Труа» в чемпионате Франции

«Страсбург» на выезде не смог победить «Труа» (1:1) в рамках 32-го тура Лиги 1.

В первом тайме гости владели преимуществом, но превратить его в забитый мяч не удавалось. Однако, во втором тайме «Страсбург» все-таки вышел вперед благодаря голу Хабиба Диалло с пенальти.

Но, в конце матча «Труа» навалился на ворота «Страсбурга» и получил право на 11-метровый удар. К точке подошел Флориан Тардье и уверенно пробил мимо вратаря и сравнял счет.

Таким образом, «Страсбург» упустил возможность оторваться от своих преследователей за борьбу за еврокубки и с 53 очками остался на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Труа» набрал 33 очка и находится на 15-м месте. Отставание команды от зоны вылета составляет четыре очка.