«Нант» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1

«Нант» на своем стадионе «Божуар» сыграл вничью с «Анже» (1:1).
Гостевая команда, которая находится внизу турнирной таблице внезапно вышла вперед уже на 18-й минуте. Ворота хозяев распечатал Софиан Буфал.
«Нант» после этого забрал мяч под свой контроль и смог сравнять счет на 55-й минуте. Забил нападающий Калифа Кулибали.
«Нант» набрал 47 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» сыграл второй матч подряд вничью и поднялся на 14-е место.
Протокол игры
|18'Буфаль Софьян (0:1)
|(1:1) Кулибали Калифа53'
Лафон Альбан • 45'Кастеллетто Жан-Шарль 86' (Букари Осман ( 86') •Жиротто Андрей • 90'Паллуа Николя • 90'Фабио да Сильва 69' (Огюстен Жан-Кевин ( 69') •Блас Людовик • 70'Чиривелья Педро 37' (Сиприен Вилан ( 37') •Мерлин Квентин•Саймон Мозес 86' (Жеббель Виллем ( 86') •Коло-Муани Рандаль•Кулибали Калифа 69' (Коршья Себастьен ( 69')
Запасные: Петрич Денис•Коко Маркус•Мутуссами Самуэль•Аппиа Деннис
Мандреа Антони•Эбосс Энцо•Траоре Исмаэль•Ромен Тома • 50'Бамба Абдулайе•Унаи Аззедин•Бенталеб Набиль•Менди Батиста 77' (Мангани Тома ( 77') •Капель Пьеррик 83' (Мансо Венсан ( 83') •Буфаль Софьян 83' (Нинга Казимир ( 83') •Фюльжени Анжело 77' (Чо Мохамед-Али ( 77')
17 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).