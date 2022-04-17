«Нант» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1

«Нант» на своем стадионе «Божуар» сыграл вничью с «Анже» (1:1).

Гостевая команда, которая находится внизу турнирной таблице внезапно вышла вперед уже на 18-й минуте. Ворота хозяев распечатал Софиан Буфал.

«Нант» после этого забрал мяч под свой контроль и смог сравнять счет на 55-й минуте. Забил нападающий Калифа Кулибали.

«Нант» набрал 47 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» сыграл второй матч подряд вничью и поднялся на 14-е место.