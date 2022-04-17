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Чемпионат Франции. 1 лига

«Нант» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1

17 Апреля 2022 • 18:15 Комментировать
Нант
1:1
Анже
окончен

«Нант» на своем стадионе «Божуар» сыграл вничью с «Анже» (1:1).

Гостевая команда, которая находится внизу турнирной таблице внезапно вышла вперед уже на 18-й минуте. Ворота хозяев распечатал Софиан Буфал.

«Нант» после этого забрал мяч под свой контроль и смог сравнять счет на 55-й минуте. Забил нападающий Калифа Кулибали.

«Нант» набрал 47 очков и остался на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» сыграл второй матч подряд вничью и поднялся на 14-е место.

Протокол игры  
Нант 1:1Анже
  18'Буфаль Софьян (0:1)
(1:1) Кулибали Калифа53'   
Лафон Альбан   45'Кастеллетто Жан-Шарль  86' (Букари Осман (  86') Жиротто Андрей   90'Паллуа Николя   90'Фабио да Сильва  69' (Огюстен Жан-Кевин (  69') Блас Людовик   70'Чиривелья Педро  37' (Сиприен Вилан (  37') Мерлин КвентинСаймон Мозес  86' (Жеббель Виллем (  86') Коло-Муани РандальКулибали Калифа  69' (Коршья Себастьен (  69')
Запасные: Петрич ДенисКоко МаркусМутуссами СамуэльАппиа Деннис
Мандреа АнтониЭбосс ЭнцоТраоре ИсмаэльРомен Тома   50'Бамба АбдулайеУнаи АззединБенталеб НабильМенди Батиста  77' (Мангани Тома (  77') Капель Пьеррик  83' (Мансо Венсан (  83') Буфаль Софьян  83' (Нинга Казимир (  83') Фюльжени Анжело  77' (Чо Мохамед-Али (  77')
Запасные: Петкович ДаниельЯколиш МаринТаиби ВаниссAli KallaYassin Belkhdim
17 апреля. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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окончен Ницца 2:1 Лорьян 1.62 4.00 5.60
окончен Метц 1:1 Клермон
окончен Нант 1:1 Анже 1.98 3.40 4.05
окончен Монпелье 0:0 Реймс 2.25 3.25 3.45
окончен Труа 1:1 Страсбург 4.10 3.30 2.00
Идет 45 минута Лион 3:0 Бордо 1.37 5.00 8.60
17.04  21:45 ПСЖ ... Марсель 1.49 4.70 6.40
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