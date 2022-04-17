В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монпелье» сыграл вничью с «Реймсом» на «Стад де ля Моссон» в Монпелье.
«Реймс» не побеждает уже четыре матча подряд в чемпионате Франции. Команда набрала 37 очков и расположилась на 13-й строчке. «Монпелье» набрал 42 очка и остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.
Протокол игры
Берто Димитри•Суке Арно•Эстев Максим•Сахо Мамаду•Коцца Николя•Леруа Лео 57' (Кабелла Реми ( 57') •Ферри Жордан•Молле Флоран 56' (Шотар Жорис ( 56') •Саванье Тежи 75' (Жермен Валер ( 75') •Вахи Элю•Мавидиди Стефи 90' (Макуана Бени ( 90')
Райкович Предраг • 87'Фокет Томас 70' 73' (Думбия Мусса ( 73') •Фас Ваут•Манетси Маршал • 60'Бузи Максим•Матусива Азор•Лопи Дион•Кеббаль Илан 73' (Гравильон Эндрю ( 73') •Конан Гислен•Ван Берген Митчелл 46' (Зенели Арбер ( 46') •Каюсте Йенс 82' (Локо Банзузи ( 82')
17 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".