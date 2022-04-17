В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монпелье» сыграл вничью с «Реймсом» на «Стад де ля Моссон» в Монпелье.

«Реймс» не побеждает уже четыре матча подряд в чемпионате Франции. Команда набрала 37 очков и расположилась на 13-й строчке. «Монпелье» набрал 42 очка и остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.