Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«Монпелье» сыграл вничью с «Реймсом»

17 Апреля 2022 • 18:10 Комментировать
Монпелье
0:0
Реймс
окончен

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Монпелье» сыграл вничью с «Реймсом» на «Стад де ля Моссон» в Монпелье.

«Реймс» не побеждает уже четыре матча подряд в чемпионате Франции. Команда набрала 37 очков и расположилась на 13-й строчке. «Монпелье» набрал 42 очка и остался на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

Протокол игры  
Монпелье 0:0Реймс
Берто ДимитриСуке АрноЭстев МаксимСахо МамадуКоцца НиколяЛеруа Лео  57' (Кабелла Реми (  57') Ферри ЖорданМолле Флоран  56' (Шотар Жорис (  56') Саванье Тежи  75' (Жермен Валер (  75') Вахи ЭлюМавидиди Стефи  90' (Макуана Бени (  90')
Запасные: Тулер МатеусСамбья СаломонДелайе СашаОйонго АмбруазКарвалью Матис
Райкович Предраг   87'Фокет Томас   70'  73' (Думбия Мусса (  73') Фас ВаутМанетси Маршал   60'Бузи МаксимМатусива АзорЛопи ДионКеббаль Илан  73' (Гравильон Эндрю (  73') Конан ГисленВан Берген Митчелл  46' (Зенели Арбер (  46') Каюсте Йенс  82' (Локо Банзузи (  82')
Запасные: Бериша ВалонДиуф ЙеваннФлипс АлексисМбюкю НатанаэльКассама Морету
17 апреля. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монпелье Лига 1 Реймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ницца 2:1 Лорьян 1.62 4.00 5.60
окончен Метц 1:1 Клермон
окончен Нант 1:1 Анже 1.98 3.40 4.05
окончен Монпелье 0:0 Реймс 2.25 3.25 3.45
окончен Труа 1:1 Страсбург 4.10 3.30 2.00
Идет 45 минута Лион 3:0 Бордо 1.37 5.00 8.60
17.04  21:45 ПСЖ ... Марсель 1.49 4.70 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
18:21 · Франция. Лига 1
«Страсбург» не смог победить «Труа» в чемпионате Франции
18:15 · Франция. Лига 1
«Нант» сыграл вничью с «Анже» в Лиге 1
18:10 · Франция. Лига 1
«Монпелье» сыграл вничью с «Реймсом»
18:04 · Франция. Лига 1
«Мец» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном» 1
17:35 · Франция. Лига 1
«Лион» — «Бордо»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
16:30 · Франция. Лига 1
Доннарумма: «ПСЖ» стал для меня вторым домом» 1
15:25 · Франция. Лига 1
Максвелл: «У Месси отличные шансы побить рекорд Алвеса по трофеям»
14:01 · Франция. Лига 1
Хакими поделился мнением о возможном отъезде Мбаппе в «Реал»
12:16 · Франция. Лига 1
Защитник «Вест Хэма» Диоп может перейти в «Лион»
10:44 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» хочет выкупить Рафинью у «ПСЖ»
02:06 · Франция. Лига 1
Почеттино высказался о работе с Килианом Мбаппе
00:54 · Франция. Лига 1
«Ланс» впервые за сорок лет выиграл у «Лилля» в обоих матчах сезона
00:06 · Франция. Лига 1
Чемпион Франции проиграл дома «Лансу»
16 Апреля
19:53 · Франция. Лига 1
«Сент-Этьен» одержал волевую победу и покинул зону вылета
17:44 · Италия. Серия А
Мотта опроверг слухи о назначении в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем