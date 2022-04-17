«Мец» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном»

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Мец» на «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» принимал «Клермон» (1:1).

На 24-й минуте матча счет открыл нападающий хозяев Николя Де Превиль. Однако, еще до перерыва счет сравнял полузащитник Жодель Доссу.

В конце первого тайма полузащитник «Меца» Ибраима Ниане получил прямую красную карточку за грубый фол и оставил свою команду в меньшинстве. Встреча так и завершилась со счетом 1:1.

«Мец» с 24 очками продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Клермон» с 29 очками находится на 18-м месте.