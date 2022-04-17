«Мец» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном»

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Мец» на «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» принимал «Клермон» (1:1).
На 24-й минуте матча счет открыл нападающий хозяев Николя Де Превиль. Однако, еще до перерыва счет сравнял полузащитник Жодель Доссу.
В конце первого тайма полузащитник «Меца» Ибраима Ниане получил прямую красную карточку за грубый фол и оставил свою команду в меньшинстве. Встреча так и завершилась со счетом 1:1.
«Мец» с 24 очками продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Клермон» с 29 очками находится на 18-м месте.
Протокол игры
|(1:0) Де Превиль Николя24'
|37'Доссу Жодель (1:1)
Укиджа Александр•Бронн Дилан • 72'Куяте Кики•Амаду Ибраим•Делен Тома•Траоре Бубакар 79' (Ламкель Зе Дидье ( 79') •Н'Дорам Кевин 46' (Яде Папа Ндиага ( 46') •Пажо Венсан•Сарр Пап•Де Превиль Николя 70' (Мафута Луи ( 70') •Ньяне Ибраима 40'
Десма Артур 45' (Джоко Упарин ( 45') •Зедатка Аким•Биллонг Жан-Клод•Ожье Флоран • 84'Менди Ариал 86' (Альбер Жозуэ ( 86') •Абдул-Самед Салис•Гастьен Йоан•Маньен Йоанн•Доссу Жодель 75' (Да Кунья Лукас ( 75') •Киэ Грежон 69' (Байо Мохамед ( 69') •Хауи Саиф-Эдин 68' (Аллевина Джим ( 68')
Запасные: Karim Mohamed•Жаби Наэль•Бускетс Ориоль
17 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).