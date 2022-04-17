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Чемпионат Франции. 1 лига

«Мец» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном»

17 Апреля 2022 • 18:04 Комментировать (1)
Метц
1:1
Клермон
окончен

В матче 32-го тура чемпионата Франции «Мец» на «Стад Мунисипаль Сен-Симфорьен» принимал «Клермон» (1:1).

На 24-й минуте матча счет открыл нападающий хозяев Николя Де Превиль. Однако, еще до перерыва счет сравнял полузащитник Жодель Доссу.

В конце первого тайма полузащитник «Меца» Ибраима Ниане получил прямую красную карточку за грубый фол и оставил свою команду в меньшинстве. Встреча так и завершилась со счетом 1:1.

«Мец» с 24 очками продолжает находиться на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1. «Клермон» с 29 очками находится на 18-м месте.   

Протокол игры  
Метц 1:1Клермон
(1:0) Де Превиль Николя24'   
  37'Доссу Жодель (1:1)
Укиджа АлександрБронн Дилан   72'Куяте КикиАмаду ИбраимДелен ТомаТраоре Бубакар  79' (Ламкель Зе Дидье (  79') Н'Дорам Кевин  46' (Яде Папа Ндиага (  46') Пажо ВенсанСарр ПапДе Превиль Николя  70' (Мафута Луи (  70') Ньяне Ибраима   40'
Запасные: Булая ФаридКайяр Марк-ОрельЖемерсон де ЖесусМикельбрансис ВильямКана-Бийик Жан-АрмельНгетте Опа
Десма Артур  45' (Джоко Упарин (  45') Зедатка АкимБиллонг Жан-КлодОжье Флоран   84'Менди Ариал  86' (Альбер Жозуэ (  86') Абдул-Самед СалисГастьен ЙоанМаньен ЙоаннДоссу Жодель  75' (Да Кунья Лукас (  75') Киэ Грежон  69' (Байо Мохамед (  69') Хауи Саиф-Эдин  68' (Аллевина Джим (  68')
Запасные: Karim MohamedЖаби НаэльБускетс Ориоль
17 апреля. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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окончен Ницца 2:1 Лорьян 1.62 4.00 5.60
окончен Метц 1:1 Клермон
окончен Нант 1:1 Анже 1.98 3.40 4.05
окончен Монпелье 0:0 Реймс 2.25 3.25 3.45
окончен Труа 1:1 Страсбург 4.10 3.30 2.00
Идет 45 минута Лион 3:0 Бордо 1.37 5.00 8.60
17.04  21:45 ПСЖ ... Марсель 1.49 4.70 6.40
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