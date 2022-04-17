Почеттино высказался о работе с Килианом Мбаппе

Маурисио Почеттино, главный тренер «ПСЖ», прокомментировал работу с нападающим Килианом Мбаппе.

«У меня отличные отношения с Килианом и всеми игроками в команде. Отношения сложились только со временем. Он серьёзно повзрослел на наших глазах в этом сезоне. Каждый из нас доволен тем, что Килиан в этой команде. Он работает и развивается. Мбаппе — скромный парень. Он всегда говорит о том, что хочет быть еще лучше» — сказал специалист изданию RMC Sport.

Следует отметить, что карьера Почеттино в Париже под угрозой. Будущим летом он может покинуть команду.

Действующий контракт работает до лета 2023 года.