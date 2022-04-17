«Ланс» впервые за сорок лет выиграл у «Лилля» в обоих матчах сезона

В матче тридцать второго тура чемпионата Франции «Лилль» принимал дома «Ланс» и проиграл со счетом 1:2. В матче первого тура «Ланс» также оказался сильнее «догов», пусть и с минимальным счетом. Это первый случай за последние сорок лет, когда «Ланс» смог обыграть «Лилль» сразу в обоих матчах сезона.

В предыдущий раз подобное случалось в сезоне 1981-1982 - тогда в домашнем матче «Ланс» также выиграл со счетом 1:0, а в гостевом разгромил «Лилль» со счетом 3:0. В результате сегодняшнего матча «Ланс», к тому же, прошел «Лилль» в турнирной таблице - теперь команды идут на шестом и седьмом местах.