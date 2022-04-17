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Чемпионат Франции. 1 лига

«Ланс» впервые за сорок лет выиграл у «Лилля» в обоих матчах сезона

17 Апреля 2022 • 00:54 Комментировать
Лилль
1:2
Ланс
окончен

В матче тридцать второго тура чемпионата Франции «Лилль» принимал дома «Ланс» и проиграл со счетом 1:2. В матче первого тура «Ланс» также оказался сильнее «догов», пусть и с минимальным счетом. Это первый случай за последние сорок лет, когда «Ланс» смог обыграть «Лилль» сразу в обоих матчах сезона.

В предыдущий раз подобное случалось в сезоне 1981-1982 - тогда в домашнем матче «Ланс» также выиграл со счетом 1:0, а в гостевом разгромил «Лилль» со счетом 3:0. В результате сегодняшнего матча «Ланс», к тому же, прошел «Лилль» в турнирной таблице - теперь команды идут на шестом и седьмом местах.

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Ланс Лилль
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окончен Сент-Этьен 2:1 Брест 2.13 3.35 3.60
окончен Лилль 1:2 Ланс 1.95 3.45 4.10
17.04  14:00 Ницца ... Лорьян 1.64 4.00 5.60
17.04  16:00 Метц ... Клермон 2.75 3.35 2.70
17.04  16:00 Нант ... Анже 1.93 3.50 4.30
17.04  16:00 Монпелье ... Реймс 2.21 3.35 3.45
17.04  16:00 Труа ... Страсбург 3.80 3.45 2.06
17.04  18:05 Лион ... Бордо 1.37 5.00 8.60
17.04  21:45 ПСЖ ... Марсель 1.49 4.70 6.40
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Сегодня, 17 Апреля
00:54 · Франция. Лига 1
«Ланс» впервые за сорок лет выиграл у «Лилля» в обоих матчах сезона
00:06 · Франция. Лига 1
Чемпион Франции проиграл дома «Лансу»
16 Апреля
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17:44 · Италия. Серия А
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