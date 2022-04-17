Чемпион Франции проиграл дома «Лансу»

«Ланс» одержал вторую победу кряду, и снова пострадал именитый по французским меркам клуб - после того, как в прошлом туре была повержена «Ницца», настал черед «Лилля».
Игроки «Ланса» быстро вышли вперед, а под конец первого тайма команды обменялись уколами - и, как оказалось, это были основные события матча, так как во второй половине игры никому отличиться не удалось. В результате «Ланс» обошел «Лилль» в турнирной таблице.
Протокол игры
|4'Франковски Пшемыслав (0:1)
|37'Мюинга Арно (0:2)
|(1:2) Шека45'
Лео Жардим•Челик Зеки 79' (Пье Жереми ( 79') •Фонте Жозе•Джало Тьягу•Гудмундссон Габриэль 23' (Брадарич Домагой ( 23') •Жегрова Эдон•Андре Бенжамин•Шека 18' 52' (Онана Амаду ( 52') •Бамба Джонатан•Саншеш Ренату • 45'Дэвид Джонатан 29' 79' (Веа Тимоти ( 79')
Запасные: Якубех Адам•Гомес Анхель•Лихаджи Исаак
Фариньес Вилькер•Гради Жонатан • 45'Дансо Кевин•Медина Факундо•Берг Патрик•Клаусс Жонатан•Кошта Давид 90' (Саид Уэсли ( 90') •Фофана Секо 86' (Какута Гаэль ( 86') •Франковски Пшемыслав•Мюинга Арно 67' (Ганаго Игнатиус ( 67') •Сотока Флориан 86' (Каюзак Янник ( 86' ) 90'
16 апреля. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).