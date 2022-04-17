Чемпион Франции проиграл дома «Лансу»

«Ланс» одержал вторую победу кряду, и снова пострадал именитый по французским меркам клуб - после того, как в прошлом туре была повержена «Ницца», настал черед «Лилля».

Игроки «Ланса» быстро вышли вперед, а под конец первого тайма команды обменялись уколами - и, как оказалось, это были основные события матча, так как во второй половине игры никому отличиться не удалось. В результате «Ланс» обошел «Лилль» в турнирной таблице.