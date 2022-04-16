Кабелла может остаться в «Монпелье» после окончания этого сезона

Французский экс-полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла был бы не против остаться в «Монпелье» и на следующий сезон.

Кабелла сказал журналистам, что готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры во французской команде и после окончания этого сезона. Напомним, что действующее соглашение Реми с «Монпелье» рассчитано до июня этого года. До этого 32-летний француз выступал за «Краснодар».

В этом сезоне Реми Кабелла пока успел провести во французском чемпионате в составе «Монпелье» лишь одну встречу.