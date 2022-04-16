Наставник «Сент-Этьена» попросил игроков-мусульман не поститься в Рамадан

Рулевой «Сент-Этьена» Паскаль Дюпре попросил футболистов-мусульман не поститься в периода Рамадана.

По информации L'Equipe, 59-летний французский специалист попросил игроков-мусульман прекратить поститься в Рамадан для того, чтобы «Сент-Этьен» сумел избежать вылета из элитного дивизиона. Напомним, что во время поста в Рамадан нельзя есть и пить от восхода до заката, но для профессиональных спортсменов существует исключение.

Стоит отметить, что «Сент-Этьен» на данный момент занимает лишь 18-ю строчку в турнирной таблице и идёт в зоне вылета.