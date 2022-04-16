Зидан изучает предложение от руководства «ПСЖ»

Экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан до сих пор не принял окончательного решения относительно своего будущего.

На данный момент менеджмент «ПСЖ» ставит в приоритет приглашение француза и активно работает над его подписанием.

Журналист издания Le Parisien (Адриен Гренье) сообщает, что представители «ПСЖ» встречались с Зиданом и обсуждали проект.

На данный момент Зидан хотел бы возглавить сборную Франции. Это является его приоритетом при выборе будущего места работы, но предложение «ПСЖ» также всерьёз заинтересовало специалиста.