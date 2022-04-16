Рамос может перейти в клуб Бекхэма

Опытный испанский защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может продолжить карьеру в клубе Дэвида Бекхэма, а именно в «Интере Майами».

По информации Todofichajes, американская команда попробует летом подписать 36-летнего испанского футболиста, который пока не лучшим образом выступает в «ПСЖ». Напомним, что в парижскую команду Рамос перебрался прошлым летом на правах свободного агента из мадридского «Реала».

В этом сезоне Серхио Рамос провёл во французском чемпионате шесть поединков и отметился одним забитым мячом.