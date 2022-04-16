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Головин о победе над «Ренном»: Очень важные три очка для нас

16 Апреля 2022 • 11:58 Комментировать

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался после победы своей команды над «Ренном».

Головин сказал «Спорт-Экспрессу», что это была очень важная победа в матче с прямым конкурентом. Александр отметил, что начало у монегасков получилось не самым удачным, но в целом футболисты «Монако» выглядели намного лучше и заслуженно одержали победу.

Напомним, что «Монако» обыграл «Ренн» со счётом 3:2, а Головин отметился голевой передачей. На данный момент подопечные Филиппа Клемана занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ренн Лига 1 Александр Головин
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