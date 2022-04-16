Головин о победе над «Ренном»: Очень важные три очка для нас

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался после победы своей команды над «Ренном».

Головин сказал «Спорт-Экспрессу», что это была очень важная победа в матче с прямым конкурентом. Александр отметил, что начало у монегасков получилось не самым удачным, но в целом футболисты «Монако» выглядели намного лучше и заслуженно одержали победу.

Напомним, что «Монако» обыграл «Ренн» со счётом 3:2, а Головин отметился голевой передачей. На данный момент подопечные Филиппа Клемана занимают четвёртую строчку в турнирной таблице.