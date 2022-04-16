Игроки «ПСЖ» разочаровались в Почеттино

Футболисты «ПСЖ» разочаровались в аргентинском наставнике парижского клуба Маурисио Почеттино.

По информации журналиста Адриена Гренье, многие футболисты парижской команды посчитали, что аргентинский специалист слишком пассивно вёл себя во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игроки полностью разочаровались в Почеттино, который хочет летом вернуться в Англию, где ему было более комфортно.

Напомним, что «ПСЖ» на данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.