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Игроки «ПСЖ» разочаровались в Почеттино

16 Апреля 2022 • 11:29 Комментировать

Футболисты «ПСЖ» разочаровались в аргентинском наставнике парижского клуба Маурисио Почеттино.

По информации журналиста Адриена Гренье, многие футболисты парижской команды посчитали, что аргентинский специалист слишком пассивно вёл себя во время ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Игроки полностью разочаровались в Почеттино, который хочет летом вернуться в Англию, где ему было более комфортно.

Напомним, что «ПСЖ» на данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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