Тренер «Монако»: До конца чемпионата у нас осталось шесть финалов

Наставник «Монако» Филипп Клеман поделился с журналистами своим мнением по поводу победы монегасков над «Ренном».

Клеман сказал, что сейчас у «Монако» отличная серия из пяти побед в последних шести матчах, но нужно не расслабляться и сохранять амбициозность. Филипп отметил, что его подопечным до конца чемпионата нужно провести ещё шесть финалов, так что нельзя останавливаться на достигнутом.

Напомним, что футболисты «Монако» обыграли «Ренн» со счётом 3:2. На данный момент монегаски занимают четвёртую строчку в турнирной таблице Лиги 1.