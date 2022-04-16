Ротен считает, что «ПСЖ» должен избавиться от Неймара

Экс-игрок «ПСЖ» Жером Ротен заявил, что боссы парижской команды должны летом избавиться от звёздного бразильского форварда Неймара.

Ротен сказал, что летом парижской команде необходимо серьёзно изменить состав. Экс-игрок отметил, что для «ПСЖ» было бы здорово продлить Килиана Мбаппе, а вот от Неймара боссам парижского клуба необходимо избавиться. Жером добавил, что бразилец не готов к тому, чтобы быть в тени Мбаппе и Месси.

Напомним, что в этом сезоне Неймар провёл во французской лиге 17 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.