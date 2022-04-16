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Чемпионат Франции. 1 лига

Полузащитник «Ренна» был назван лучшим игроком Лиги 1 в марте

16 Апреля 2022 • 09:45 Комментировать

Полузащитник «Ренна» Мартен Терье был признан лучшим футболистом французского чемпионата по итогам марта месяца.

25-летний игрок «Ренна» по итогам голосования был назван лучшим футболистом Лиги 1 по итогам марта. В прошлом месяце Терье провёл в чемпионате три матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. Вторую строчку в голосовании занял форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер, а тройку замкнул Аркадиуш Милик из «Марселя».

Напомним, что в этом сезоне Мартен Терье провёл во французской лиге 31 встречу и забил 19 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Лига 1 Мартен Терье
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