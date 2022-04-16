Головин помог «Монако» победить «Ренн»

Тридцать второй тур французского чемпионата Лиги 1 начался с гостевой победы «Монако» над «Ренном», которая, к тому же, получилась волевой.

Футболисты «Ренна» вышли вперед уже на третьей минуте игры, но затем «Монако» действовал куда острее, и голы Вандерсона, Бен Йеддера и Боаду принесли монегаскам победу, причем Головин ассистировал Вандерсону, записав на свой счет результативную передачу.