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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин помог «Монако» победить «Ренн»

16 Апреля 2022 • 00:09 Комментировать
Ренн
2:3
Монако
окончен

Тридцать второй тур французского чемпионата Лиги 1 начался с гостевой победы «Монако» над «Ренном», которая, к тому же, получилась волевой.

Футболисты «Ренна» вышли вперед уже на третьей минуте игры, но затем «Монако» действовал куда острее, и голы Вандерсона, Бен Йеддера и Боаду принесли монегаскам победу, причем Головин ассистировал Вандерсону, записав на свой счет результативную передачу.

Протокол игры  
Ренн 2:3Монако
(1:0) Тэт Флавьен3'   
  12'Скардовелли Вандерсон (1:1)
  57'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
  77'Боаду Мирон (1:3)
(2:3) Террье Мартен90'   
Алемдар ДоганТраоре Амари  81' (Ассиньон Лоренс (  81') Сантамария БатистОмари Вармед   85'Мелинг Биргер  57' (Трюффер Адриен (  57') Тэт ФлавьенМартен ЖонасБуриго БенжаменМайер Ловро  81' (Чауна Лум (  81') Террье МартенЛаборд Гаэтан  71' (Гирасси Серу (  71')
Запасные: Диуф ЭндиБелосьян ЖенуэльУгочукву ЛеслиСален РоменТель Матис
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельБадьяшиль Бенуа   46'Кайо Энрике   84'Чуамени ОрельенФофана ЮссуфСкардовелли Вандерсон   43'  79' (Диоп Софьян (  79') Фолланд КевинГоловин Александр  78' (Якобс Исмаил (  78') Бен-Йеддер Виссам  72' (Боаду Мирон (  72')
Запасные: Манноне ВитоЛукас ЖанМатазо ЭлиоМатсима КрисленАклиоче МахнесСидибе Джибриль
15 апреля. Стадион "Роазон Парк".

 

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окончен Ренн 2:3 Монако 2.15 3.50 3.35
16.04  18:00 Сент-Этьен ... Брест 2.27 3.45 3.20
16.04  22:00 Лилль ... Ланс 2.15 3.45 3.50
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Сегодня, 16 Апреля
00:09 · Франция. Лига 1
Головин помог «Монако» победить «Ренн»
15 Апреля
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