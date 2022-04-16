Головин помог «Монако» победить «Ренн»

Тридцать второй тур французского чемпионата Лиги 1 начался с гостевой победы «Монако» над «Ренном», которая, к тому же, получилась волевой.
Футболисты «Ренна» вышли вперед уже на третьей минуте игры, но затем «Монако» действовал куда острее, и голы Вандерсона, Бен Йеддера и Боаду принесли монегаскам победу, причем Головин ассистировал Вандерсону, записав на свой счет результативную передачу.
Протокол игры
|(1:0) Тэт Флавьен3'
|12'Скардовелли Вандерсон (1:1)
|57'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
|77'Боаду Мирон (1:3)
|(2:3) Террье Мартен90'
Алемдар Доган•Траоре Амари 81' (Ассиньон Лоренс ( 81') •Сантамария Батист•Омари Вармед • 85'Мелинг Биргер 57' (Трюффер Адриен ( 57') •Тэт Флавьен•Мартен Жонас•Буриго Бенжамен•Майер Ловро 81' (Чауна Лум ( 81') •Террье Мартен•Лаборд Гаэтан 71' (Гирасси Серу ( 71')
Нюбель Александр•Агилар Рубен•Дисаси Аксель•Бадьяшиль Бенуа • 46'Кайо Энрике • 84'Чуамени Орельен•Фофана Юссуф•Скардовелли Вандерсон 43' 79' (Диоп Софьян ( 79') •Фолланд Кевин•Головин Александр 78' (Якобс Исмаил ( 78') •Бен-Йеддер Виссам 72' (Боаду Мирон ( 72')
15 апреля. Стадион "Роазон Парк".