Головин сыграет в стартовом составе «Монако» в матче против «Ренна»

Тридцать второй тур французского чемпионата Лиги 1 начнется с матча между двумя прямыми конкурентами - занимающий третье место «Ренн» примет дома идущий шестым «Монако». Накануне матча стал известен стартовый состав монегасков - и в нем с первых минут сыграет российский форвард Александр Головин. В нынешнем сезоне на его счету уже двадцать сыгранных матчей, в которых Головин забил лишь два гола.

Матч между «Ренном» и «Монако» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.