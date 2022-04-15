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Чемпионат Франции. 1 лига

Головин сыграет в стартовом составе «Монако» в матче против «Ренна»

15 Апреля 2022 • 21:45 Комментировать
Ренн
1:3
Монако
2.15 3.50 3.35
2-й тайм

Тридцать второй тур французского чемпионата Лиги 1 начнется с матча между двумя прямыми конкурентами - занимающий третье место «Ренн» примет дома идущий шестым «Монако». Накануне матча стал известен стартовый состав монегасков - и в нем с первых минут сыграет российский форвард Александр Головин. В нынешнем сезоне на его счету уже двадцать сыгранных матчей, в которых Головин забил лишь два гола.

Матч между «Ренном» и «Монако» начнется в двадцать два часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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РЕНН МОНАКО
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Идет 78 минута Ренн 1:3 Монако 1.97 3.70 3.85
16.04  18:00 Сент-Этьен ... Брест 2.27 3.45 3.20
16.04  22:00 Лилль ... Ланс 2.15 3.45 3.50
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Сегодня, 15 Апреля
21:45 · Франция. Лига 1
Головин сыграет в стартовом составе «Монако» в матче против «Ренна»
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