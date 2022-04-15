Денайер: «Вылет из Лиги Европы – ошибка всей команды»

Защитник «Лиона» Джейсон Денайер пообщался с журналистами после разгромного поражения его клуба от «Вест Хэма» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы.

«Вся команда верила перед матчем, но мы не реализовали то, что должны были сделать. Мы пропустили три гола из-за комбинаций, которые по своей природе не были такими уж опасными. Это коллективная проблема», - отметил защитник «Лиона».

Он добавил, что сейчас нужно сосредоточиться на матчах чемпионата Франции.

«Понятно, что болельщики разочарованы, потому что у нас не очень хороший сезон в лиге, и теперь мы упустили шанс сделать что-то еще. У нас очень мало даже математических шансов попасть в еврокубки на следующий сезон, но мы должны верить, отдаваться полностью», - сказал Денайер.