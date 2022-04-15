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Президент «Лиона» не намерен пока увольнять Боша

15 Апреля 2022 • 15:19 Комментировать
Лион
0:3
Вест Хэм
окончен

После поражения «Лиона» от «Вест Хэма» со счетом 3:0 и последующего вылета из Лиги Европы президент клуба Жан-Мишель Ола рассказал на пресс-конференции о будущем главного тренера команды Петера Боша, намекнув, что у него нет намерений увольнять его в этот момент.

«Мы намерены подумать о том, как улучшить состав, у нас будут средства для инвестиций, чтобы ответить на устремления Петера. Мы надеемся продолжить это приключение», - сказал президент клуба.

Однако футбольный директор «Лиона» Винсент Понсо предположил, что все может поменяться после окончания сезона.

«Мы подведем итоги в конце сезона. Если цели не достигнуты, мы должны будем сделать выводы из этого. Но осталось семь матчей, мы не сдаемся», - сказал он.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Вест Хэм Петер Бош
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