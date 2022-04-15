Разван Луческу: «Теперь я болею за «Марсель»

Главный тренер ПАОК Разван Луческу прокомментировал итог противостояния в четвертьфинале Лиги конференций между его клубом и «Марселем».

«Могу сказать, что мы разочарованы сегодняшним результатом, потому что я думаю, что мы играли очень хорошо, создали много моментов. Марсель знал, как воспользоваться нашей единственной ошибкой, но это показывает отличное качество и опыт на этом уровне», - сказал Луческу.

Он добавил, что в оставшихся матчах будет болеть за французский клуб.

«Для меня «Марсель» — очень организованная команда с большим количеством хороших и качественных игроков, поэтому я бы сказал, что они для меня фавориты. И теперь я поддерживаю Марселя. Я хочу, чтобы они победили!», - добавил он.