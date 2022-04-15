Бош об игре с «Вест Хэмом»: «Мы хорошо начали, но не забили – я разочарован»

Главный тренер «Лиона» Петер Бош прокомментировал итог встречи с «Вест Хэмом» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, который «Лион» проиграл со счетом 0:3.

«Я очень разочарован, потому что я думаю, что мы хорошо начали, но не забили. Мы пропустили гол со стандарта. После этого было трудно, надо сказать. Мы хорошо играли тридцать минут, потом было сложно…», - сказал наставник «Лиона».

Он добавил, что теперь команде необходимо сконцентрироваться на играх чемпионата Франции.

На вопрос, чувствует ли он, что его работе угрожает опасность, он ответил: «Нет».