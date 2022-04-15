Фабио Аурелио о Неймаре: «Может, какие-то вещи для него важнее игры? Я не знаю»

Бывший защитник «Ливерпуля» Фабио Аурелио рассказал журналистам, что не понимает, почему нападающий «ПСЖ» Неймар до сих пор не стал обладателем «Золотого мяча».

«У него есть амбиции, качество и талант, и тот факт, что он никогда не выигрывал «Золотой мяч», кажется неправильным. У него есть все условия для этого, но я не знаю, что произошло. Может, какие-то вещи для него важнее игры, я не знаю», - сказал Аурелио.

Он предположил, что виной этому может служить деятельность Неймара вне футбольного поля.

«Вы видите Роналду, Месси, они были на высшем уровне в течение 10 или 15 лет, и вы никогда не слышали о проблемах за пределами поля, но Неймар всегда вовлечен в такие вещи», - отметил Аурелио.