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Фабио Аурелио о Неймаре: «Может, какие-то вещи для него важнее игры? Я не знаю»

15 Апреля 2022 • 10:54 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» Фабио Аурелио рассказал журналистам, что не понимает, почему нападающий «ПСЖ» Неймар до сих пор не стал обладателем «Золотого мяча».

«У него есть амбиции, качество и талант, и тот факт, что он никогда не выигрывал «Золотой мяч», кажется неправильным. У него есть все условия для этого, но я не знаю, что произошло. Может, какие-то вещи для него важнее игры, я не знаю», - сказал Аурелио.

Он предположил, что виной этому может служить деятельность Неймара вне футбольного поля.

«Вы видите Роналду, Месси, они были на высшем уровне в течение 10 или 15 лет, и вы никогда не слышали о проблемах за пределами поля, но Неймар всегда вовлечен в такие вещи», - отметил Аурелио.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Фабио Аурелио Неймар
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