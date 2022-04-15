Маркиньос: «Надеюсь остаться в «ПСЖ»

Маркиньос уже провел 10 сезонов в «Пари Сен-Жермен» и надеется, что его карьера в клубе продолжится еще много лет. В разговоре с PSG TV перед предстоящим домашним матчем Лиги 1 против «Марселя» Маркиньос рассказал о своем будущем в «ПСЖ», отметив, что надеется остаться в клубе на долгие годы.

«Я здесь уже почти 10 лет, — сказал Маркиньос. «Здесь родились мои трое детей, и мы с женой построили здесь свою жизнь, мы прошли почти через все в Париже. Я думаю и надеюсь, что так будет продолжаться и дольше».

Контракт футболиста с «ПСЖ» заканчивается через два года. Пока официальных предложений о продлении от клуба не поступало.